Detingut un lladre amb nombrosos antecedents per cinc robatoris en vehicles a Tàrrega
Els cotxes estaven estacionats al carrer Mossèn Sarret
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a Tàrrega un home de 33 anys acusat de cinc robatoris amb força en interior de vehicles. La investigació policial va començar el passat dimarts, quan els Mossos van tenir coneixement d'uns robatoris en cotxes estacionats al carrer Mossèn Sarret de la capital de l'Urgell. Un individu va fracturar el vidre de cinc vehicles estacionats a la via pública, i va sostreure els objectes de valor de l'interior.
La investigació va permetre identificar al presumpte autor i aquest dijous, cap a les 13.00 hores, va ser localitzat i detingut per la policia al carrer Comtes de Barcelona de Tàrrega.
L'arrestat, amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, passarà aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funció de guàrdia de Cervera.