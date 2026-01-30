INSTITUCIONS
Exigeixen a una constructora buidar cinc finques propietat de la Diputació de Lleida
Hi ha dipositat sense autorització materials per a obres. El ple acorda atorgar un termini de vuit dies a la firma per retirar-los o ho farà de forma subsidiària
El ple de la Diputació de Lleida va aprovar aquest dijous per unanimitat una proposta per actuar d’ofici contra una constructora, Cosehisa, per haver ocupat sense autorització cinc parcel·les de la corporació al carrer Eucaliptus de Lleida. Segons l’ens provincial, l’empresa hi ha emmagatzemat material de construcció.
La mesura no requereix autorització judicial i permetria a la Diputació recuperar les cinc parcel·les ocupades sense permís si l’empresa no respon a un requeriment formal i, en el termini de 8 dies hàbils, no retira tot el material que es troba en aquests solars i els deixa tal com estaven.
A més, el ple va aprovar també la possible execució forçosa del requeriment, la qual cosa permetria a la Diputació actuar subsidiàriament fins i tot amb ajuda dels Mossos d’Esquadra si fos necessari.
En cas de no complir el que s’exigeix, la constructora s’enfrontaria a multes de fins al 5 per cent del valor dels béns ocupats, que es reiterarien cada 8 dies fins a confirmar el desallotjament, i també hauria d’afrontar els costos del procediment, les despeses de l’execució forçosa i els possibles danys i perjudicis causats sobre els béns públics.
Cal destacar també que la firma constructora, amb diverses promocions en marxa a Ciutat Jardí, va sol·licitar el passat 8 d’octubre el lloguer de dos dels espais que va acabar ocupant, una possibilitat que la diputació de Lleida va desestimar en el seu moment, advertint que qualsevol actuació sobre aquests terrenys requeriria la seua autorització.
El passat 16 de desembre, tanmateix, l’àrea de Medi Ambient de la corporació provincial va constatar que l’empresa ja estava utilitzant els terrenys sense comptar amb autorització. La Diputació va obrir llavors un període de 10 dies hàbils perquè l’empresa pogués presentar al·legacions, però aquesta no ho va fer.
Abstenció de PSC i UA en el rebuig de Mercosur
El ple va aprovar, amb l’abstenció de PSC i UA i els vots a favor de la resta de grups, una moció de Junts contra l’acord comercial de la UE amb Mercosur, al considerar que es tracta d’una iniciativa que va en contra del sector primari de Lleida i fomenta “la competència deslleial”, segons va defensar el diputat provincial Joan Gilart. El representant de Junts, a més, va considerar que aquest pacte “va en contra de les polítiques de la Diputació” en contra de la despoblació rural i a favor dels productes proximitat.
Junts demana més recursos per reparar carreteres
El portaveu de Junts-Impulsem a la Diputació, Manel Solé (Impulsem), va recordar que la reparació de la carretera de Gerb, afectada per un despreniment de roques, suposarà una inversió de 500.000 €, i va demanar augmentar la partida de Presidència destinada a la reparació de carreteres, que ascendeix a 2 milions. El president de la Diputació, Joan Talarn, ho va descartar i va assegurar que l’ens provincial continuarà actuant on es necessiti. “No deixarem tallada cap via”, va afirmar.