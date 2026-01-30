PLENS
Josep Miquel Rosell, nou alcalde d’Alt Àneu
Elegit per unanimitat per encapçalar un govern d’unitat després de la dimissió de Laura Tristan, mentre que Almacelles formalitza avui la renúncia de Vanesa Olivart
Josep Miquel Rosell (ERC) és el nou alcalde d’Alt Àneu. El mateix ple que va comunicar la dimissió de l’alcaldessa republicana Laura Tristan el passat 15 de gener el va elegir per unanimitat per encapçalar un nou govern d’unitat, juntament amb el grup de Junts i la regidora no adscrita, durant l’any i mig que queda fins a les eleccions municipals del 2027. Rosell havia estat alcalde del municipi entre 2011 i 2015 al capdavant d’una llista del PSC. En els mesos anteriors a la renúncia de Tristan, havia estat tinenta d’alcalde.
A Almacelles, el ple donarà comunicarà avui la dimissió de l’alcaldessa, Vanesa Olivart (Junts), per motius de salut.
Diferents capitals van celebrar ahir els seus plens. A Tàrrega, es va aprovar una modificació de pressupost per a treballs urgents als immobles dels carrers Urgell 34 i 36, en risc imminent d’ensorrament. Aquesta intervenció comptarà amb 41.100 euros d’una partida de pressupostos participatius i 80.000 del projecte de digitalització del cicle de l’aigua finançat amb fons Next Generation, informa Laia Pedrós.
A Cervera, el ple va aprovar ahir per unanimitat incloure els professors del conservatori al conveni laboral de l’ajuntament, després que aquest assumís l’1 de gener la gestió directa del servei després de la dissolució del patronat. També es va donar llum verda al projecte de rehabilitació de la font de Fiol, informa Jordi Bonilla.
A Mollerussa, el ple va aprovar per unanimitat renovar l’enllumenat públic per assolir un estalvi energètic del 71%. La licitació preveu un cost anual de 473.030 euros i un estalvi de gairebé 375.000 euros a l’any, informa Joan Gómez.
Per la seua part, el ple de Balaguer va aprovar el projecte definitiu d’obres per ampliar l’escola Mont-roig. A la sessió també es va aprovar la cessió d’un solar a prop de la seu del consell comarcal per a la seu dels Agents Rurals. A les Borges, el ple va aprovar una modificació urbanística per admetre nous usos del sòl rústic, preservar els camins rurals i incorporar els canvis que ha suposat el Segarra-Garrigues.
Ordenança per a la recollida de brossa a domicili al Pallars Jussà
El consell comarcal del Pallars Jussà va celebrar ahir un ple extraordinari per aprovar l’ordenança reguladora de la gestió de residus municipals, una mesura necessària per seguir endavant amb el “pla pilot de la recollida d’escombraries porta a porta” que arrancarà el proper 19 febrer. El president de l’ens comarcal, Ramon Jordana, va puntualitzar que l’ordenança “no s’aplicarà ara” i va admetre que hi ha certa oposició al mètode del porta a porta, però va reiterar que el consell inicia ara un “procés d’acompanyament als veïns amb què podrem detectar encerts i errors del sistema”.