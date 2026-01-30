DETENCIÓ
L’enxampen amb marihuana per la ITV caducada
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a Granyanella (Segarra) un conductor de 34 anys al trobar-li al maleter 1.840 grams de cabdells de marihuana. A les 13.00 hores li van donar l’alto a l’àrea de servei de Fonolleres al veure que tenia la ITV caducada. Els agents l’estaven multant quan van detectar que mostrava una actitud nerviosa i que el vehicle feia olor de marihuana, per la qual cosa van fer un escorcoll i van trobar la droga. El preu de la marihuana decomissada tindria un valor de 12.180 euros al mercat il·lícit.