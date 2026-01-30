L’exalcalde d'Almacelles Josep Ibarz, condemnat per un accident laboral
Per un sinistre en una obra de la brigada || Un peó va passar 213 dies hospitalitzat
El jutjat Penal ha condemnat l’exalcalde d’Almacelles Josep Ibarz a un total de nou mesos de presó amb inhabilitació per a càrrec electe i a nou de multa, fins a un total de 1.080 euros, per dos delictes relacionats amb un accident laboral que va tenir lloc a la localitat l’1 d’agost del 2019 i que va causar greus danys a un membre de la brigada muncipal.
La sentència, dictada de conformitat entre les parts, considera provat que Ibarz va cometre un delicte social en la seua modalitat contra la vida i la salut i un altre de lesions per imprudència.
El juliol del 2019 el llavors alcalde va encarregar a la brigada la construcció d’un mur al carrer Bassa del Molí. La sentència estima que l’obra no formava part de les funcions de l’equip, que superava la seua capacitat d’actuació i no comptava amb un projecte tècnic ni pressupost, de manera que no hi havia “les mesures de seguretat pertinents”.
Al finalitzar l’obra, l’1 d’agost es va procedir a retirar les plaques de subjecció de l’encofrat, de 100 quilos cada una, i l’alcalde va ordenar llogar una grua. Durant la retirada, la brigada (llavors de quatre membres) no va contemplar la prohibició de sortir del radi d’actuació de la grua com és preceptiu i de manipular la càrrega manualment. Les plaques es van retirar de tres en tres i una d’aquestes agrupacions va caure sobre l’afectat, J.V.T., que va quedar atrapat sota 300 quilos de plaques i va patir greus ferides. Va tardar 521 dies a curar-se, 213 dels quals hospitalitzat (13 a l’UCI).
Va morir dos anys després per altres causes. La sentència condemna el cap de la brigada, J.O.R., a 30 dies de multa, i exculpa l’ajuntament. Suspèn l’aplicació de la pena de presó a Ibarz al no tenir antecedents computables en aquest cas. Tot i així, Ibarz va ser condemnat a 9 anys d’inhabilitació per prevaricació per intervenir de forma irregular en la contractació de nou treballadors del consistori.