EDIFICACIONS
Quaranta rescats per ensorraments en cases els últims cinc anys a Lleida
Les filtracions d’aigua per les abundants pluges incrementen el risc
Els Bombers han fet 40 rescats de persones per ensorraments en immobles els últims cinc anys a les comarques de Lleida. La capital del Segrià, amb set casos, és el municipi on se n’han registrat més. Els experts alerten d’un augment del risc a causa de les filtracions d’aigua arran de les últimes pluges.
Els Bombers de la Generalitat han efectuat 40 rescats de persones en edificis esfondrats els últims cinc anys a les comarques de Lleida, segons les dades del cos facilitades a aquest diari. Concretament són els casos acumulats entre el 2021 i el 2025 (amb dades provisionals en aquest últim exercici), amb el Segrià com la comarca amb més operatius, amb 13, seguida per la Noguera (6), l’Alt Urgell (5), l’Urgell (4), el Pla d’Urgell, el Pallars Jussà i les Garrigues –totes amb tres intervencions–, el Pallars Sobirà (2) i l’Alta Ribagorça (1).
Per anys, hi va haver deu casos el 2021, cinc el 2022, sis el 2023, dotze el 2024 i set l’any passat. La ciutat de Lleida acumula set dispositius i també n’hi ha hagut en 29 municipis més de la demarcació. A Catalunya, l’any passat hi va haver 109 casos, la xifra més alta de l’últim lustre, amb 385 intervencions, el 10,3% a Lleida.
Un dels factors que poden incrementar el risc que es produeixin ensorraments en immobles són les filtracions d’aigua en cobertes i parets. Un risc que s’ha incrementat exponencialment les últimes setmanes a causa de les abundants pluges. Així, aquest any se n’han registrat alguns a la demarcació, com el que hi va haver el passat 18 a Menàrguens, i el més rellevant ha estat el que hi va haver dimecres a Vilanova de Bellpuig, en el qual quatre persones van salvar miraculosament la vida.
Per evitar ensorraments, els Bombers recomanen “tenir els immobles en bon estat perquè és vital perquè no es produeixin”, afirma Xavier Castellarnau, subinspector en cap de l’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències Lleida, que afegeix que “davant de qualsevol indici, com l’aparició d’esquerdes i d’humitats, cal contactar amb un tècnic perquè ho analitzi”.
En el cas de la demarcació, explica que “hi ha moltes construccions tradicionals a Ponent de tàpia, que és molt resistent i duradora, però el seu taló d’Aquil·les són les humitats”. Des del Col·legi d’Arquitectes adverteixen que el deteriorament dels edificis es veu agreujat per la “falta de cultura de manteniment” entre els propietaris.