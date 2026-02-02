INCIDÈNCIES
Condueix ebri i incendia el seu vehicle i dos més a Lleida
El conductor va ser imputat i el foc va tallar el carrer Cronista Muntaner, al barri de Cappont
Dos dotacions de Bombers i diverses patrulles de la Guàrdia Urbana es van desplaçar ahir al carrer Cronista Montaner número 6, al barri de Cappont de Lleida, a l’incendiar-se un vehicle que va propagar el foc a dos cotxes estacionats en aquesta via.
Segons la Urbana, el vehicle que es va incendiar circulava i va cremar a causa d’una forta acceleració en una maniobra per estacionar que va implicar els altres dos cotxes. El conductor del vehicle causant de l’incendi va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat de trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques ja que es trobava ebri, van indicar les mateixes fonts.
L’incident, que es va produir sobre les 8.48 del matí, va provocar una intensa fumarada que va alertar els veïns d’aquest carrer. Els Bombers van poder dissipar-la en una hora i vint minuts que és el temps en què va quedar tallat aquest carrer per facilitar les tasques d’extinció i la retirada dels cotxes.
També es van activar els serveis de neteja de l’ajuntament i una grua amb plataforma externa va poder retirar els vehicles calcinats i restablir la circulació en aquesta zona del barri, van indicar les mateixes fonts.