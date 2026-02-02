Detinguts cinc joves per robar tres rodes d'un cotxe estacionat en un carrer de Cervera
Es tracta de quatre homes d'entre 18 i 20 anys i una noia menor d'edat
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dissabte quatre homes d'entre 18 i 20 anys i una dona menor d'edat com a presumptes autors del robatori de tres rodes d'un vehicle estacionat a Cervera. Els fets van passar cap a dos quarts de dues de la matinada, quan un veí va alertar la policia que uns joves van robar les rodes d'un vehicle estacionat al carrer Esperanto i van fugir del lloc amb un turisme.
Llavors, varies dotacions de Mossos van iniciar la recerca del vehicle sospitós i, poc després, una patrulla de trànsit va localitzar circulant a alta velocitat per l'A-2 en direcció a Lleida un cotxe que coincidia amb la descripció del vehicle fugit.
Els agents van poder aturar el vehicle i van comprovar que a l'interior anaven quatre homes i una dona que coincidien amb la descripció dels sospitosos. A més, tenien les mans tacades de greix i portaven una de les rodes sostretes a sobre.
Després de portar el cotxe a una zona segura, els mossos van fer un escorcoll més acurat i van localitzar dos rodes més al maleter, els cargols de les rodes sostretes i eines per desmuntar les rodes, fet que va motivar la detenció de tots cinc. Tot el material robat va ser retornat al seu propietari i els cinc detinguts van quedar en llibertat amb la obligatorietat de presentar-se davant del jutjat en funcions de guàrdia – la menor d'edat, davant de Fiscalia de Menors–.