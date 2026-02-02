La Generalitat subvencionarà la instal·lació de càmeres amb lectura de matrícules en pobles sense policia
El departament d'Interior reserva una partida total de 800.000 euros i obrirà una segona convocatòria a municipis amb agents
El Departament d'Interior ha posat en marxa una línia d’ajudes per instal·lar càmeres amb lectura de matrícules a municipis que no disposin de policia. Així ho ha anunciat aquest dilluns la consellera Núria Parlon i ha assegurat que es tracta d’una “prova pilot”. Parlon ha concretat que en aquesta primera convocatòria hi ha destinada una partida total de 800.000 euros, que sortirà a finals del primer trimestre. Alhora, ha precisat que hi haurà un màxim de 30.000 euros per instal·lació i també un límit de manteniment de tres càmeres, amb un càlcul aproximat per unitat de 450 euros. La consellera ha explicat que un cop passi aquesta primera fase s’obrirà una segona , de 500.000 euros, a localitats que sí comptin amb plantilla d’agents.
Parlon ha defensat que “la presència” d’aquests dispositius “és una garantia” per reduir activitat delictiva com ara robatoris a l’interior de domicilis, d’acord amb l’experiència d’altres ajuntaments, ha apuntat la titular d’Interior. També ha subratllat que “juguen un paper de dissuasió” en la comissió d’aquest tipus de delictes i en aquest sentit, suposen una “eina molt potent”.
Segons ha especificat la consellera hi ha 730 municipis a Catalunya que no compten amb policia, dels quals una seixantena tenen en vigor el conveni Lectio (el sistema dels Mossos d’Esquadra que permet la lectura de les matrícules dels vehicles i compartir la base de dades). Precisament, Parlon ha destacat que només podran optar aquestes subvencions les localitats adherides que l’hagin signat a partir de l’1 de gener del 2024 i fins a exhaurir la convocatòria.
La directora general d’Administració de Seguretat, Joana Ricardo, ha puntualitzat que també es podran beneficiar d’aquests recursos les entitats supramunicipals. Ricardo ho ha argumentat perquè, “en algun cas algun consells comarcal o alguna diputació” han finançat aquestes càmeres en algunes poblacions.
Parlon també ha assenyalat que per optar a les ajudes “és important” que les càmeres tinguin l'autorització de la Direcció General d'Administració de Seguretat. D’altra banda, no ha descartat que “si funciona bé” la iniciativa es pugui “ampliar la convocatòria en el futur”.
La titular d’Interior ha remarcat els beneficis d’estendre aquesta tecnologia com a “complement” a la feina dels Mossos. Ha indicat que disposant de “totes les càmeres connectades al sistema Lectio, facilita una informació qualitativa” per a la resolució d’actes que infringeixen la llei . La consellera d’Interior ha justificat aquest finançament arran d’haver participat, en l’últim any, en els juntes de seguretat locals i “en aquestes trobades ens evidenciaven [...] que tenien moltes dificultats” per abordar alguns delictes concrets.