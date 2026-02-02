Pares denuncien el mal estat d’un parc davant d'una escola de Tàrrega
A la plaça del Pare Carles Perelló
Famílies de Tàrrega han alertat sobre el deteriorament que s’ha fet evident al parc infantil ubicat a la plaça del Pare Carles Perelló de la localitat, coneguda popularment com la plaça de la Pia per situar-se davant l’Escola Pia.
El paviment de cautxú protector està molt desgastat, fins i tot té forats, sobretot sota dels gronxadors, alguns adaptats per a nens amb discapacitat, la qual cosa genera risc de caigudes i lesions. A més, des de fa diversos mesos, un balancí de molles està envoltat de tanques d’obra, amb el perill que suposa.
Malestar entre els pares
Els pares i mares afectats han expressat el seu malestar pel que consideren “una falta de manteniment prolongada en un espai públic molt freqüentat i destinat als veïns més petits de la ciutat”.
Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va explicar que “estem redactant un projecte de remodelació de tota la plaça”.
Paral·lelament, per no deixar desateses les urgències immediates, des dels Serveis Municipals s’estan preparant reparacions provisionals “mentrestant”, segons Marín. Respecte al balancí de molles tancat, va indicar que “esperem que vingui l’empresa” proveïdora.