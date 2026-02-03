Actuació contra incendis d’Integra Pirineus al terme de Torà de Tost
Integra Pirineus farà una intervenció a l’entorn de Torà de Tost, a Ribera d’Urgellet, per reduir la presència de material vegetal combustible per a la protecció perimetral del nucli habitat. L’actuació, que va anunciar ahir la fundació, es portarà a terme amb l’ajuda del premi aconseguit en la categoria d’Acció Mediambiental dels III Premis Fundació Rafa Nadal. Integra Pirineus ha explicat que el poble està envoltat d’una elevada massa forestal i presenta una gran vulnerabilitat en cas d’incendi. La llenya que sigui recuperada amb aquesta acció de neteja es dipositarà en una zona de fàcil accés perquè els veïns del municipi puguin utilitzar-la. L’actuació potenciarà oportunitats laborals per a persones en risc d’exclusió social, especialment per a aquelles amb discapacitat intel·lectual o trastorn de salut mental.
Carbonera
D’altra banda, Integra Pirineus ha afegit la venda de carbó a la seua línia de negoci. Ha habilitat una carbonera a l’estil tradicional de la qual ha extret els primers 340 quilos de producte. L’objectiu és donar a conèixer l’ofici de carboner i la producció de carbó vegetal.