El consell demana ajuda per al control sanitari dels locals
La Diputació porta a terme proves pilot d’assessoria en 6 municipis de Lleida
El consell comarcal de l’Alt Urgell ha demanat ajuda a la Diputació per garantir el control sanitari d’establiments amb venda de productes alimentaris, una inspecció que havia fet la conselleria de Salut per compte dels ajuntaments (de qui depèn aquesta competència) però que va deixar de fer amb l’arribada de la pandèmia de la covid. Aquesta reclamació s’ha produït després de rebre queixes d’alguns veïns de la comarca per l’absència d’aquest servei, que afecta els controls sanitaris en establiments que serveixen menjades com bars, restaurants, establiments hotelers, botigues o supermercats.
La presidenta del consell comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, va explicar ahir que l’ens comarcal “fa anys que reclama a la Diputació poder disposar d’una figura pròpia o repartida entre diverses entitats comarcals” per fer aquestes inspeccions. Fa aproximadament un any, la corporació provincial va aprovar una moció presentada pel grup de Junts-Impulsem per subvencionar el personal necessari perquè els ajuntaments de municipis amb menys de 5.000 habitants (el 90% dels de la demarcació) puguin exercir aquestes tasques.
Des que l’Agència de la Salut, dependent de la Generalitat, va deixar de renovar el conveni sobre el control sanitari amb els ajuntaments el 2019, aquest servei amb prou feines s’ha portat a la pràctica amb l’excepció de ciutats com Lleida, que va contractar un inspector propi. A la resta de localitats, les tasques d’inspecció es fan prèvia alerta o denuncia, però no de forma preventiva i periòdica com abans.
L’alcalde de Peramola, Joan Puig, on hi ha hagut una denúncia contra un establiment hoteler, va lamentar ahir la situació i va dir que “és inviable econòmicament que en municipis com el nostre, en el qual tenim fins a set establiments, l’ajuntament pugui fer inspeccions”. “Fa anys que demanem una solució de la Diputació però està tot igual”, va dir.
Pla pilot
Fonts de la Diputació van explicar per la seua part que la corporació impulsa un pla pilot, en col·laboració amb els col·legis professionals de veterinària i d’infermeria, que inclou els municipis de Solsona, Vilaller, el Pont de Suert, la Vall de Boí, les Borges Blanques i Ivars d’Urgell. L’objectiu és “acompanyar als establiments de manera pedagògica, sense voluntat sancionadora, ja que la Diputació no té aquestes competències”, van explicar. Es pretén ampliar l’ajuda a altres municipis de Lleida durant aquest any.