SUCCESSOS
Detinguts cinc joves per robar tres rodes d’un cotxe a Cervera
Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada de dissabte passat cinc joves, quatre homes d’entre 18 i 20 anys i una noia menor d’edat, pel robatori de tres rodes d’un cotxe a Cervera. Els fets es van produir al voltant de la 1.30 h al carrer Esperanto de la capital de la Segarra. Un veí d’aquest carrer va alertar el 112 que uns joves estaven robant les rodes vehicle i fugien amb un turisme. Immediatament, diverses dotacions de Mossos d’Esquadra van iniciar la recerca del vehicle sospitós. Poc després, una patrulla de l’Àrea Regional de Trànsit va localitzar, circulant a alta velocitat per l’A-2 en direcció a Lleida, un cotxe que coincidia amb la descripció. Els agents li van donar l’alto. Van comprovar que els cinc ocupants, cinc joves, coincidien amb la descripció dels sospitosos, tenien les mans tacades de greix i portaven una roda. Posteriorment, van obrir el maleter i hi van localitzar dos rodes més, els cargols i eines. Van ser arrestats i el material robat va ser retornat posteriorment al propietari.