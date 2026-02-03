Intoxicat per monòxid de carboni per una fallada a la caldera a la Seu
Un operari que treballava ahir en un immoble del barri del Poble Sec de la Seu va resultar intoxicat per inhalació de monòxid de carboni. El treballador, veí de la capital de l’Alt Urgell i d’uns 29 anys d’edat, feia treballs per instal·lar una caldera de gas al número 12 del carrer Costa Carreus. Fonts dels Bombers de la Generalitat van explicar que van rebre l’avís, per una possible fuita de gas, a les 16.53 hores de la tarda.
A l’arribar al lloc de l’incident, al qual es van desplaçar dos dotacions del parc de bombers de la Seu, es van trobar l’operari, que havia perdut el coneixement. També hi van acudir diverses ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques, la policia local i agents dels Mossos d’Esquadra, que van desallotjar cinc persones més que es trobaven a l’edifici.
De les sis persones, només va resultar afectat l’operari, que va ser traslladat en ambulància medicalitzada fins a la Fundació Sant Hospital de la Seu.
Fonts del centre mèdic van confirmar ahir els fets i van explicar que l’empleat esperava en observació determinar si era necessari traslladar-lo fins a un centre mèdic especialitzat per ser sotmès a un tractament amb cambra hiperbàrica.