Només l’esquerra recorda el tren de cara al 8-F
PSOE, CHA i IU inclouen en els programes referències de mobilitat cap a Lleida. La Chunta vol reforçar el català a classe
Només l’esquerra, i no tota, ha tingut en compte a l’hora d’elaborar els seus programes polítics per a les eleccions autonòmiques de diumenge les realitats de la Franja i les seues fluides relacions laborals, comercials, socials i culturals amb Lleida, amb més de 9.500 residents que treballen a l’altre costat (6.631 lleidatans a Osca i 2.923 en sentit contrari) i el flux de desplaçaments diaris que això comporta, al qual se suma el dels viatges per motius sanitaris i d’estudis.
De fet, les paraules Catalunya (amb ñ) i català només apareixen amb intenció propositiva en els programes de tres dels vuit partits que actualment tenen representació parlamentària, PSOE, CHA i IU. La primera sí que figura al del PP, malgrat que només per mostrar el “rebuig” dels conservadors al “sistema de finançament a la carta” el qual asseguren que “penalitza fortament els aragonesos amb menys ingressos de l’Estat” quan el Govern central afirma que millorarà els seus ingressos en 630 milions d’euros i la mateixa DGA admet que ho farà en almenys 200. Les tres formacions de l’esquerra coincideixen a reclamar la millora de les comunicacions ferroviàries de la Franja amb Lleida, ciutat a la qual es refereixen amb la seua denominació oficial.
IU advoca per “millorar la línia Saragossa-Lleida” i “acordar amb Catalunya l’extensió del Servei de Rodalies Ferroviàries de Lleida” fins a Montsó, en sintonia amb les propostes de les entitats socials i les institucions lleidatanes. La Chunta Aragonesista proposa “reclamar el Govern d’Espanya que pagui els serveis del ferrocarril Saragossa-Lleida i millori les connexions del servei de ferrocarril convencional actual amb les comunitats limítrofes”. I el PSOE aposta per la “recuperació del servei autonòmic Saragossa-Montsó-Binèfar fins a Lleida”.
Només els nacionalistes inclouen en el seu programa referències a l’ensenyament del català: advoquen per incloure a l’Estatut “els noms de les llengües pròpies (aragonès i català d’Aragó)” i elevar-les a cooficials, promoure’n l’ús “com a llengües de creació i difusió cultural” i impulsar “la producció i circulació d’obres literàries, teatrals, audiovisuals i musicals en llengües pròpies, més enllà de l’àmbit educatiu” i “garantir-hi la presència estable” d’ambdós llengües, a més de recuperar el Consell Superior de les Llengües d’Aragó i “continuar amb la normalització” del seu ús.
Juntament amb aquests temes, els debats i actes de la campanya han tocat tangencialment assumptes com les comunicacions a la Franja, amb el deteriorament de la carretera d’Albalat de Cinca a Binèfar per Esplucs com a reivindicació emblemàtica del PSOE d’Osca, o el deteriorament del servei a l’hospital de Barbastre i el Centre d’Especialitats de Fraga, per als quals Sanitat va treure ahir a consurso nou places de metge que continuen vacants.