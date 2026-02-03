Obres per renovar les voreres de la zona industrial
Inversió de gairebé 130.000 euros en una àrea amb trenta empreses
L’ajuntament de la Seu impulsa una millora integral de l’estat de les voreres del polígon industrial de Castellciutat. Aquesta zona es va desenvolupar l’any 1992. El paviment de les voreres és de formigó i en el moment de la urbanització es van plantar arbres al costat dels passos per als vianants. El creixement dels arbres i la pressió que exerceixen les arrels al no poder penetrar cap al subsol han provocat que el paviment s’hagi aixecat i trencat, amb desnivells que en molts punts arriben als 20 centímetres i que suposen un perill per a la seguretat dels vianants.
Les obres, que aniran a càrrec de l’empresa local Àrids i Formigons Pont d’Espia, suposen una inversió de 127.091 euros (amb impostos). Els treballs, que s’executaran en una única fase, es prolongaran dos mesos. L’alcalde de la localitat, Joan Barrera, va indicar ahir que les obres començaran durant les properes setmanes. Així mateix, va explicar que “feia molts anys que no s’efectuava una inversió d’aquesta envergadura” a la zona.
L’obra donarà resposta a una demanda reiterada del sector empresarial del municipi, que s’havia queixat de l’estat de deteriorament del paviment. La zona industrial compta amb una trentena d’empreses instal·lades. L’àrea afectada ocupa 1.376 metres quadrats. Abans, es procedirà a la tala dels arbres de la zona.