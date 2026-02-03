La Seu regula l’ús de terrasses per primer cop
Crea una comissió per consensuar el text d’una ordenança. Negociarà l’horari i les condicions d’implantació
L’ajuntament de la Seu ha acordat la creació d’una comissió per analitzar el text de la nova regulació de la instal·lació de terrasses a la via pública del municipi. El consistori treballa amb l’objectiu de tenir a punt l’ordenança abans de l’estiu.
El document, que es troba en fase de redacció, determinarà les característiques tècniques i estètiques de les terrasses de bars i restaurants de la capital de l’Alt Urgell per evitar les queixes actuals i millorar alhora la imatge de la ciutat amb un “criteri uniforme”. “Cal posar límits i establir un ordre en una activitat que fins ara no estava regulada”, va explicar ahir l’alcalde, Joan Barrera. Així mateix, va defensar que els propietaris dels establiments “també han de disposar de drets clars”.
El contingut
Queda pendent de decidir si les taules i cadires de les terrasses podran ocupar més espai que l’exclusiu de davant de la façana o si els metres quadrats exteriors podran superar els de la capacitat interior de l’establiment. “Aquesta mesura tindrà en compte la capacitat de la cuina”, va explicar l’alcalde. També resta pendent acabar de determinar els horaris permesos, així com el temps màxim de l’autorització, el tipus d’establiments autoritzats, els elements permesos, les condicions d’ús, el muntatge i desmuntatge, els materials i els colors, entre altres.
“Els permisos d’ocupació de la via pública que atorga l’ajuntament fins ara compten amb uns comentaris però en cap cas no és una regulació”, va afegir l’edil. “Fins ara, l’aprovació de les llicències és potestativa de la junta de govern local però això ha d’acabar perquè ha de ser igual per a tothom”, va insistir Barrera. L’ordenança també contemplarà un sistema de control i seguiment per al correcte funcionament i compliment de les llicències atorgades.
Integrants
La comissió estarà integrada pels portaveus dels diferents grups amb representació a l’ajuntament i també representants de les associacions implicades, entre les quals, la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell i l’Associació d’Empresaris de la comarca.