Sistema per aprofitar la fracció orgànica
El consell comarcal de la Cerdanya instal·la punts d’autocompostatge comunitari en diferents municipis com a part de la renovació de sistema de recollida
El consell comarcal de la Cerdanya ha activat un pla de distribució de nous punts d’autocompostatge i d’electrocompostatge comunitari repartits per diferents municipis de la comarca. L’actuació forma part del procés de renovació integral del sistema de recollida dels residus, amb l’objectiu de reduir la quantitat de la fracció orgànica i fomentar la gestió local.
El projecte promou la transformació de les restes orgàniques en compost a través de sistemes comunitaris. Aquesta pràctica permet reduir el volum de residus transportats, minimitzar l’impacte ambiental i avançar cap a una economia circular aplicada al territori.
Els nous punts d’autocompostatge es distribuiran en diferents nuclis de població. A Bellver de Cerdanya s’ubicaran als pobles de Cortàs, Éller, Ordèn, Nas, Olià, Santa Eugènia, Santa Magdalena i Talltendre. Al de Lles s’instal·laran punts a Arànser, Músser i Viliella, mentre que a Montellà i Martinet s’habilitessin a Béixec, Estana i Víllec. A Prullans, el servei arribarà al nucli d’Ardòvol.
Participació
Des del consell comarcal animen la ciutadania a participar en aquest sistema de gestió local de les restes orgàniques, que permet tractar la fracció orgànica de manera controlada. El model està pensat especialment per a nuclis petits i disseminats, característics de la Cerdanya, on els sistemes convencionals de recollida poden resultar menys eficients. Aquesta actuació s’integra dins del conjunt de mesures previstes per modernitzar el servei de recollida de residus a la comarca, amb l’objectiu de poder incrementar els índexs de reciclatge.