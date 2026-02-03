Una incidència al centre de control d'Adif obliga a suspendre la circulació de Rodalies dos cops aquest matí
El servei ferroviari es recupera progressivament
Una incidència als sistemes de senyalització al centre de control d'Adif ha obligat a suspendre la circulació de Rodalies dos cops durant el matí. La primera vegada ha estat a les 7.10 hores, quan s'ha registrat la incidència al centre de control i això ha obligat a aturar tot el servei "per seguretat", segons ha indicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona. Passats cinc minuts, el servei s'ha començat a reprendre de forma gradual, però la incidència s'ha reproduït passats pocs minuts de les vuit del matí i la circulació ha tornat a quedar suspesa durant uns altres cinc minuts, segons Renfe. Un cop restablerta, es recupera progressivament la circulació de trens de totes les línies.