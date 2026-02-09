Apareix un bitllet de cent euros en una papereta de les eleccions a l'Aragó... i la donen per bona
Els membres de la mesa electoral d’Osso de Cinca, al Baix Cinca, van acabar donant per bo un vot en el qual una papereta del PP anava acompanyada d’un bitllet de cent euros. L’aparició dels diners va provocar una discussió entre els representants dels diferents partits sobre la validesa, o no, del vot que anava al sobre amb el bitllet.
La polèmica va començar a ser conclosa per la secretària de l’ajuntament, que va dictaminar que la decisió corresponia als membres de la mesa, els quals van optar per donar per bo el vot malgrat la protesta d’alguns interventors, que consideraven que havia de ser declarat nul.
El bitllet va quedar sota la custòdia dels agents de la Guàrdia Civil. La legislació obliga a aixecar acta d’aquest tipus d’incidents i a posar-los en coneixement de la junta electoral de la qual depengui orgànicament el col·legi electoral en el qual es produeix la incidència, en aquest cas la del Tribunal d’Instància de Fraga.