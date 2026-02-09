Desmantellat el principal punt de venda de cocaïna al Pla d'Urgell
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Mollerussa un home de 51 anys amb antecedents
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres un home de 51 anys per presumpte tràfic de drogues a Mollerussa. La detenció és el resultat d'una investigació policial iniciada a l'estiu de l'any passat, després que els Mossos tinguessin coneixement que un home es podria dedicar a la venda de substàncies estupefaents a la capital del Pla d'Urgell.
Segons ha explicat la policia, tot apuntava que el sospitós podria distribuir cocaïna per les rodalies del seu domicili, que utilitzava com a lloc per emmagatzemar, preparar i gestionar el producte, a consumidors habituals de Mollerussa.
Davant d'aquesta informació, agents dels Mossos van iniciar diversos dispositius de seguiment al sospitós, un home amb antecedents per salut pública i altres delictes, fet que va complicar la investigació davant la seua perícia i coneixements a l'hora d'evitar els seguiments.
Els dispositius de seguiment fets, espaiats en el temps per evitar ser descoberts, van permetre constatar que l'investigat realitzava les transaccions de droga a la via pública o bé en llocs d'oci de la capital del Pla d'Urgell, després de contactar amb els compradors, als quals els venia dosis de cocaïna per l'autoconsum.
Finalment, el passat divendres els Mossos van fer una entrada al domicili del sospitós, ubicat al Grup Catalunya de Mollerussa, on va ser detingut l'home i es van intervenir un embolcall amb 33,50 grams de cocaïna en roca, 6 embolcalls amb dosis d'un gram de cocaïna, 2.085 euros en moneda fraccionada i estris per preparar la droga en dosis per l'autoconsum.
Amb aquesta detenció la policia catalana dona per desmantellat el principal punt de venda al detall de cocaïna del Pla d'Urgell.
El detingut, amb antecedents, va passar el dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública.