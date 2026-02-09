Més de la meitat dels trens del servei mínim no han sortit aquest dilluns, calcula Rodalies
Fonts sindicals xifren el seguiment de la vaga en el 45,2%, mentre que Semaf l'enfila fins al 100% a tot l'Estat
Renfe calcula que aquest dilluns al matí han sortit un 42% dels trens previstos en els serveis mínims a Rodalies. És a dir, més de la meitat dels trens no han sortit en el primer matí de vaga del sector ferroviari. Renfe ha assegurat que ha "reforçat" el centre de gestió i la informació als viatgers per "minimitzar" les afectacions. Fonts sindicals han xifrat el seguiment de l'aturada a Rodalies en el 45,2%, però matisen el percentatge assegurant que "molts" empleats estan assignats als serveis mínims. Als tallers, el seguiment ha estat del 35%. Semaf, sindicat majoritari entre els maquinistes, enfila el percentatge fins al 100% a tot l'Estat i justifica que els trens de serveis mínims que no han sortit ho han fet per errors organitzatius.
A Lleida, l'Avant de les 07.05 hores –constava com a servei mínim–no ha sortit. "Aquest tren constava com a servei mínim, però ens han dit que el maquinista no s'ha presentat i que el tren no surt, així que anirem en cotxe", ha explicat a l'ACN Marina Bernal, que treballa de professora a la capital catalana. Els problemes s'han estès també a les Rodalies i Regionals, sobretot a les línies RL3 i RL4, on alguns trens no han circulat perquè els maquinistes no han pogut fer el temps de descans mínim establert. El tren de l'RL4 de les 8.42 hores ha sortit amb 50 minuts de retard.
Una usuària que tenia bitllet per un tren d'alta velocitat de Lleida a Barcelona a les 11.30 hores ha explicat a SEGRE que el seu viatge s'ha ajornat fins a les 13.30 hores. "Des d'atenció al client m'han dit que compri jo un altre bitllet per al tren de les 12.00 hores, si en queden, i que ells m'anulen el meu", ha dit. "Soc metgessa i no sé si arribaré a la feina", ha lamentat.
Una altra viatgera ha relatat que ha pogut arribar a la capital del Segrià des de Tàrrega a l'hora prevista, però no li asseguren que tingui tren a la tarda per tornar a casa: "si no hi ha tren buscarem alguna alternativa com el bus, no tenim una altra", afirma.
Trens sense passar i autobusos plens a Tàrrega
Resignació entre els usuaris que aquest dilluns han volgut agafar les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Cervera en la primera de les tres jornades de vaga convocades pels maquinistes. Diversos trens que havien de complir els serveis mínims no han sortit de les perspectives estacions i això ha fet que, de nou, els usuaris hagin hagut de buscar transports alternatius. A l'estació de Tàrrega, usuaris de Renfe han optat per desplaçar-se en autobús o transport privat davant la incertesa de si passaria o no el tren. "Cada dia és una odissea perquè no saps si trobaràs el tren o no", ha explicat l'usuària Chaymae Koubaa. D'altres s'han mostrat comprensius amb les reivindicacions dels treballadors i critiquen el mal funcionament endèmic del servei.
Pel que fa a l'alta velocitat, l'AVE ha tingut tres cancel·lacions entre Madrid i Barcelona, Ouigo dos i Iryo no garanteix la circulació d'uns set serveis en aquest corredor. En tots els casos asseguren que estan reubicant en altres trens els passatgers afectats.
Renfe ha calculat que el seguiment de la vaga ha estat d'un 11,6% en el torn de matí en el conjunt de la plantilla del grup a l'Estat, que engloba Renfe Operadora, Renfe Viatgers, Renfe Mercaderies, Renfe Enginyeria i Manteniment, Renfe Lloguer de Material Ferroviari i Renfe Projectes Internacionals. El percentatge es rebaixa fins a l'11,2% si es tenen en compte els torns de matí i nit, segons ha difós l'empresa.
Pel que fa als serveis comercials d'AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity, l'operadora ha assegurat que s'han complert un 80% dels serveis mínims a l'Estat.
A Iryo, han precisat que aquest dilluns al matí s'ha cancel·lat el tren entre Madrid i Barcelona de les 8.22h i el de les 11.50h entre Barcelona i Madrid per falta de personal. Els passatgers s'han reubicat en els serveis següents "en funció de la disponibilitat".