Signada l’acta de la reunió que ha de permetre fer les proves de càrrega de l’embassament de l’Albagés
És el pas previ per poder omplir el pantà
Protecció Civil, el Departament d’Agricultura, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i el govern de l’Estat han signat l’acta de la reunió per poder fer les proves de càrrega al pantà de l’Albagés, a les Garrigues. Segons fonts d’Agricultura, el tràmit habilita l’inici de l’operació “en els propers dies” i es tracta del pas previ a l’ompliment d’aquest embassament, situat a la cua del canal Segarra-Garrigues.
Les proves de càrrega s’havien demorat per la sequera però ja al juny es va anunciar que tirarien endavant quan es va presentar el pla de seguretat del pantà. Això no obstant, la signatura encara no s’havia materialitzat i amb els recents episodis de pluja de l’hivern, els regants havien manifestat el seu malestar pel retard.
El pantà de l’Albagés fa 5 anys que espera el seu ompliment. La infraestructura està acabada i només cal fer la prova de càrrega a la presa. Actualment es troba al voltant del 10% de la seva capacitat, amb uns 10 hectòmetres cúbics, del total de 82 que hi caben. L’embassament rebrà l’aigua sobrant del pantà de Rialb a través del canal Segarra-Garrigues, i es farà servir per regar el sud de les Garrigues i el Segrià.
Els regants havien manifestat el seu malestar perquè amb les pluges abundants de les darreres setmanes hi ha excés d’aigua i consideren que s’està desaprofitant per poder omplir l’Albagés. Només faltava resoldre aquest tràmit burocràtic de la signatura que s’ha fet aquest mateix dilluns, segons fonts del Departament d’Agricultura.