Tres detinguts amb 46 bossetes de 'cocaïna rosa' en un control de trànsit a Torà
Un vehicle circulava a gran velocitat i els Mossos d'Esquadra el van seguir fins aturar-lo
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 de febrer tres homes, de 36, 33 i 28 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els fets van tenir lloc dimecres al migdia, quan una patrulla efectuava un control policial a la carretera C-1412a, al terme municipal de Torà. Durant el dispositiu, un vehicle va circular a gran velocitat, i els agents el van seguir fins aturar-lo a Sanaüja (Segarra). Un cop identificats els tres ocupants del vehicle, els mossos van procedir a escorcollar-lo. Van localitzar 46 bossetes que contenien prop de trenta grams de l'anomenada 'cocaïna rosa' o 'tusi', una droga sintètica que conté amfetamina i altres substàncies psicoactives.
A més, un dels ocupants duia diverses targetes de crèdit i documentació de terceres persones, així com un rellotge d'alta gamma del qual no va poder acreditar la propietat. Davant d'aquests fets, els agents van detenir els tres homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.
Els detinguts van passar a disposició judicial l'endemà, 5 de febrer, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.