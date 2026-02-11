Un camió formigonera s'enfonsa en una rasa d’obres, trenca una canonada i obliga a tancar un supermercat de Mollerussa
Al carrer Domènec Cardenal de la capital del Pla d'Urgell
Un camió formigonera que treballava a les obres de millora de la línia elèctrica al carrer Domènec Cardenal de Mollerussa va quedar ahir atrapat després d’enfonsar-se parcialment en un tram obert pels treballs de soterrament.
L’incident va provocar la ruptura d’una canonada i una important fuga d’aigua que va afectar bona part de la via i habitatges pròxims, a més del supermercat BonÀrea situat al carrer Joaquima de Vedruna, que va haver de tancar temporalment. Segons els primers indicis, el vehicle, que havia accedit a la zona per tapar un forat amb material, va cedir amb les rodes en el punt de l’excavació i, al desplaçar el terreny, va danyar la conducció. Durant bona part del matí es va restringir el trànsit en un tram del carrer Domènec Cardenal mentre es treballava per controlar la fuga i retirar el camió.
Per desbloquejar la situació es va mobilitzar una grua de rescat, que finalment va poder extreure el vehicle. Al lloc van actuar la Policia Local, els Bombers i tècnics del consistori i també de l’empresa que gestiona el servei d’aigua de boca a la ciutat, Agbar, que van avaluar els danys i van coordinar la reparació de la canonada.
Passat el migdia es va restablir la circulació a la zona, mentre continuaven les comprovacions per quantificar els danys i normalitzar el servei.
El supermercat BonÀrea va poder tornar a obrir portes a mitja tarda.