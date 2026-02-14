Alumnes del projecte Aula d’Acollida i SIEI visiten l'ajuntament d'Artesa de Segre per descobrir com s'organitza
Visita didàctica en la qual l’alcalde exerceix d’instructor i comunicador
Atansar l’ajuntament i els equipaments públics als joves, especialment als alumnes nouvinguts, perquè entenguin com s’organitza i funciona la vida municipal i se sentin part de la comunitat d’Artesa de Segre van ser els objectius de la visita que van portar a terme una vintena d’alumnes del projecte Aula d’Acollida i SIEI de l’Institut Els Planells d’Artesa de Segre a l’ajuntament.
Van visitar la seu consistorial per conèixer de primera mà el funcionament de l’administració local i atansar-se a la realitat institucional del municipi on viuen i estudien. L’alcalde, Francesc Puigpinós, va ser l’encarregat de rebre’ls i d’oferir-los de manera propera i didàctica com s’organitza el consistori, quines són les seues principals funcions i quins reptes implica coordinar un municipi format per vint nuclis de població, a més de la localitat d’Artesa de Segre.
Els estudiants van poder interactuar amb una maqueta del municipi que els va ajudar a situar-se a l’entorn més pròxim i a comprendre la complexitat territorial del terme. L’ajuntament els va entregar un mapa i un directori comercial, que més endavant treballaran a classe dins del projecte educatiu.
La jornada va continuar a l’edifici sociocultural Cubtural, un espai que concentra bona part de l’activitat cultural i associativa de la localitat, i on van poder conèixer des de les propostes culturals fins als equipaments municipals.
Puigpinós, que va actuar com a instructor dels joves, va destacar la importància d’aquest tipus d’iniciatives per enfortir els vincles entre joves i institucions. “Aquestes visites anuals permeten entendre com ens organitzem, els serveis que ofereix el poble i el valor de participar en la vida comunitària.”