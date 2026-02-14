SEGRE

Protecció civil envia un Es-Alert a 10 comarques de Lleida, Girona i Barcelona per ratxes de vent

Palmeres sota els efectes del vent, a 12 de febrer de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

REDACCIÓN

Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dissabte a les 10:23 hores del matí una alerta Es-Alert en La Vall d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Solsonès (Lleida), Cerdanya, Alt Empordà (Girona) i Berguedà (Barcelona) davant de les fortes ratxes de vent.

En un missatge via X Protecció Civil demana d’evitar desplaçaments i activitats a l’exterior durant tot el dissabte.

A més, s’han activat plans d’alerta per a tot el cap de setmana a Catalunya per vent i onatge i plans en prealerta per neu i allaus.

