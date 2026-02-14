TEMPORAL
Clots a l’autovia A-2 rebenten rodes de cotxes, tanquen un carril i provoquen cues
Les copioses pluges s’afegeixen al mal estat de la via i causen enfonsaments en el tram lleidatà. Nombrosos despreniments a la xarxa viària i carreteres amb cadenes en un altre dia de temporal
Enfonsaments de la calçada a l’autovia A-2, a l’altura de Cervera i Ribera d’Ondara, van causar ahir a la nit importants retencions i nombrosos problemes als conductors. Segons els avisos del Servei Català de Trànsit, l’incident va afectar el tram comprès entre els punts quilomètrics 523 i 528 de l’autovia Lleida-Barcelona, en els dos sentits de circulació. En sentit Lleida, es va registrar al voltant de les 19.56 hores i va obligar a tallar un carril, mentre que en direcció Barcelona el trànsit es va veure afectat passades les 21.40 hores. Diversos usuaris van reportar a través de les xarxes socials una desena de punxades de rodes i danys en vehicles provocats per les irregularitats del ferm. La circulació va ser lenta durant diverses hores, amb cues considerables en sentit Lleida.
El mes de setembre passat, el Govern central va anunciar l’adjudicació de les obres de reforma del tram de l’A-2 entre Cervera i el límit provincial amb Barcelona arran de les reiterades revindicacions dels alcaldes.
Tanmateix, el de l’autovia no va ser l’únic cas d’incidències a la carretera. Al Pirineu, una nova nevada va afectar més d’una vintena de carreteres locals i comarcals dels Pallars, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i el Solsonès. Es va haver de circular amb cadenes en totes, cosa que va dificultar el trànsit, i es va prohibir el pas a camions articulats a l’N-260 al port del Cantó i a l’N-230 al túnel de Vielha.
Els Bombers van rebre avisos per despreniments de pedres i roques en carreteres de Torà, Talavera, Torrefeta i Florejacs o Rialp. A Àger, la caiguda de pedres a la C-32 va dificultar la circulació i despreniments van ocupar un carril a la C-1412B a la Baronia de Rialb i a l’L-512 a Artesa de Segre. A Sant Llorenç de Montgai hi va haver un despreniment a la sortida del poble en direcció Camarasa.
Trànsit va informar també de circulació intensa per aigua a l’autopista AP-2 a les Borges. Al Pont de Suert, un arbre va caure a l’N-230.
Per avui hi ha nous avisos de vent, amb ratxes de 120-130 km/h a les cotes altes del Pirineu, cosa que podria afectar de nou les estacions d’esquí.
El d’ahir és el primer desembassament de l’any hidrològic i provoca un increment del cabal del Segre aigües avall, que ahir va assolir els 97 m3/s a Lleida i els 141 a Seròs. Avui arriba una nova borrasca bastant activa, per la qual cosa s’esperen més precipitacions moderades i ratxes de vent més moderades que les de dijous. El risc d’allaus és d’entre 4 i 3 a Aran i de 3 al Pallars i la Ribagorça.
La pluja obliga a desembassar els pantans d’Oliana i Rialb
Els pantans del Segre, Oliana i Rialb, van iniciar ahir maniobres de desembassament per deixar espai davant l’arribada de més cabal procedent de les pluges al Pirineu i del desglaç aquesta setmana a les cotes baixes. Oliana es va situar ahir en el 97% de les seues reserves, amb 82 hectòmetres cúbics d’aigua, i Rialb, en el 92, amb 370 hectòmetres. A Oliana, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va obrir el sobreeixidor per laminar 31 metres cúbics d’aigua per segon (2,7 hm3 al dia), mentre que la central hidroelèctrica d’Endesa turbinava 56 m3/sg (4,8 hm3). Rialb va abocar al matí 63 m3 per segon per les comportes de fons que, posteriorment va tancar per obrir el sobreeixidor per on va deixar sortir 25 m3 més 44 per la central.