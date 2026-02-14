Cunhèra termica tà monitorizar as nauneishudi en Espitau
Er Espitau Val d’Aran a incorporat ua cunhèra termica Panda iRes damb reanimador, entà a milhorar es suenhs des nauneishudi. Er equipament, damb un còst de 33.275 euros finançat integrauments pera Deputacion, permet hèrreanimacion complèta e monitorizar era freqüéncia cardiaca e eth nivèu d’oxigèn ena sang mejançant un sistèma integrat de nauta precision. Era cunhèra, tostemp en mòde de lhet dubèrt, facilite er accès des pairs e mairs ath repopet, favorint eth ligam afectiu e es suenhs centradi en neurodesvolopament. Includís tres modalitats de foncionament: cauhament intelligent, contròl deth pacient e mòde manuau, ath delà de tecnologia d’electrocardiograma (ECG) e un modul de reanimacion neonatau, sondes termiques e un sistèma de registre de constantes vitaus en temps reau. Era administracion aranesa remèrque era importància de dispausar d’aguest equipament de darrèra tecnologia en complèx espitalari, e afirme que “ei un besonh basic entà garantir ua atencion segura e de qualitat as nauneishudi”. E hig qu’aguesta milhora tecnologica refortís eth compromís deth sistèma sanitari aranés damb era prevencion de complicacions e era creacion d’un entorn espitalari adaptat as besonhs des familhes.