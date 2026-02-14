CONFLICTES
Denuncia a l'alcalde de la Portella per intentar desnonar-lo
L’inquilí que des de fa temps resideix en una casa del carrer Nou de la Portella propietat de l’alcalde va assegurar que ahir el primer edil i un treballador municipal van intentar desallotjar-lo de l’habitatge. Va afirmar que s’hi van presentar, van retirar el pany i van avisar que trucarien a la policia. L’inquilí va assegurar que el volen acovardir perquè exigeix un contracte si se li vol apujar el lloguer. L’alcalde, Carles Català, va remarcar que ell no va anar ahir a l’habitatge, pendent de desnonament per ordre judicial i amb diversos requeriments.