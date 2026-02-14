Era gestion dera Resèrva dera Biosfèra, a concors
Era adjudicatària aurà d’executar eth Plan de Gestion, organizar actes e cercar finançament. Coordinacion pendent cinc ans
Eth Conselh Generau d’Aran externalizarà era representacion dera Resèrva dera Biosfèra dera Val d’Aran. Ac harà mejançant un contracte de servicis per un valor de 126.324 euros qu’a trèt a concors. Er objectiu ei contractar ua enterpresa qu’assumisque es ahèrs de gestion diaris e de representacion institucionau dera Resèrva, includint era coordinacion coma organisme gestor, era implementacion deth Plan de Gestion e era recèrca de finançament entà projèctes e pròves pilòt vinculades ara resèrva. Entre es foncions destaquen era coordinacion damb es departaments deth Conselh, eth lideratge des taules de trabalh der organ consultiu e era articulacion damb er organ scientific. Eth contracte aurà ua durada iniciau de quate ans, prorrogable un an mès, damb un prètz annau de 25.264 euros.
Era adjudicatària tanben s’aurà d’encuedar de representar era resèrva en hilats coma eth Comitat de Gestors de Resèrves dera Biosfèra d’Espanha e eth hilat de Resèrves de Biosfèra de Montanha, collaborar damb d’autes en projèctes compartidi, difóner era activitat en hilats sociaus e elaborar informes semestraus e annaus entath programa Man and Biosphere dera Unesco.
Aran siguec declarada Resèrva dera Biosfèra pera Unesco eth 5 de junhsèga de 2024, en reconeishement deth sòn equilibri entre era nauta biodiversitat pirenenca, era cultura pròpria e eth torisme sostenible e era proteccion des sòns ecosistèmes.