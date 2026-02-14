SUCCESSOS
Investigat per demanar fotos nua a una nena de 12 anys per Snapchat
El Suprem estableix que el cas s’instrueixi a Lleida, on es va presentar la denúncia
El Jutjat d’Instrucció 2 de Lleida ha d’investigar un cas denunciat per una mare que va assegurar que la seua filla, de 12 anys, havia estat contactada a través de Snapchat per part d’un jove, que li havia demanat imatges de caràcter sexual, fins i tot amb amenaces. Així ho ha resolt el Tribunal Suprem en una interlocutòria de qüestió de competència, ja que el denunciat resideix a les Canàries.
Segons la resolució, el novembre del 2024 una dona va comparèixer en una comissaria de Lleida per denunciar que a la seua filla, de 12 anys en aquell moment, li sol·licitaven fotografies íntimes i li envien imatges de parts íntimes de nois. Els fets ocorrien des d’un mes abans, al setembre, quan la nena va disposar d’una tablet amb l’aplicació Snapchat.
En la mateixa denúncia assenyalava que un dia determinat va aparèixer en aquesta aplicació una conversa, de la qual la menor desconeixia qui era l’interlocutor, i aquest li demanava informació sobre ella. La nena li va donar dades falses, com la seua edat o el lloc on vivia, i, al cap de pocs dies, el jove li va enviar fotos de la seua cara i dies després, de les seues parts íntimes, sense que ella els hi hagués demanat.
Així mateix, segons consta a la denúncia, aquest noi també demanava a la menor que li enviés fotos nua, a la qual cosa ella no va accedir. Fins i tot va dir la víctima que l’havia amenaçat de “passar-li una cosa dolenta” si no li enviava aquestes fotos, per la qual cosa tenia por. A més, la nena admetia que altres persones també li havien demanat imatges.
Arran de la denúncia es va iniciar una investigació i es va identificar el presumpte autor dels fets, amb domicili a les Canàries. De fet, el Jutjat d’Instrucció de Lleida es va inhibir llavors a favor del Jutjat d’Arrecife al considerar que tenia la competència, però aquest últim va tornar a tornar les diligències.
Davant de la discrepància, es va elevar l’assumpte al Suprem, que finalment ha resolt que el cas s’ha d’instruir a Lleida, on resideix la víctima. L’alt tribunal remarca que a Lleida és on es va presentar la denúncia, es va iniciar la investigació i, al ser el lloc de residència de la menor i els seus pares, està en millors condicions per conèixer de la causa i per protegir els interessos de la menor. També per practicar les diligències necessàries, com l’anàlisi del terminal de la nena, entre d’altres. La Fiscalia també va considerar que el cas s’havia d’instruir a Lleida.