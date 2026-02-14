Les Àguedes agafen el bastó de comandament a diversos pobles de la Noguera
Les dones rurals es visibilitzen
A diversos pobles de la Noguera, les dones van agafar el protagonisme un any més per celebrar la festivitat de les Àguedes, una jornada que barreja tradició, germanor i alegria, i en la qual simbòlicament elles prenen el “bastó de comandament” per disfrutar i reivindicar el seu espai en la societat.
Una de les celebracions més freqüentades d’aquesta edició a la comarca va ser l’organitzada per l’associació de dones de Sant Joan de Térmens, que aquest any va decidir celebrar la festa juntament amb la de Vallfogona de Balaguer. “L’objectiu va ser unir-nos i compartir, fer més pinya i disfrutar entre totes. La unió fa la força”, va explicar la presidenta de l’entitat de Térmens, Carme Regué.La trobada, que va reunir més de 150 comensals, va començar amb una missa a Vallfogona en la qual es van beneir les tradicionals cristines, va seguir amb un dinar ple de sortejos i va culminar amb l’espectacle Mistura Brasil, que va encomanar ritme i energia a totes les assistents fins al ball final.
A la Sentiu de Sió, 38 dones es van reunir al restaurant Castell per mantenir viva una tradició que es remunta al 2002, primer any de l’associació La Guardiola de la Sentiu. Després dels sortejos, la humorista Marta Pampalona va posar el toc de rialla amb un monòleg que va arrancar somriures i aplaudiments.Les Àguedes van recordar que la unió femenina continua sent motor de canvi, visibilitat i força als pobles de la Noguera, que reivindiquen equitat, inclusió i visibilitat, i que la tradició pot anar de la mà del compromís social.