L'equip de govern de Balaguer: “La pista d’atletisme no corre cap risc”
La Paeria defensa la tramitació urbanística de la instal·lació. ERC va alertar d’una mala “tramitació” de l’equipament
Treballem per Balaguer, formació que integra l’equip de govern a la Paeria de Balaguer juntament amb el PSC, va negar ahir qualsevol risc jurídic en la tramitació de la nova pista d’atletisme, segons va denunciar ERC dijous. La coalició defensa que l’expedient s’ha gestionat “de forma correcta, amb totes les garanties jurídiques”, i va apuntar que el criteri municipal compta amb l’aval d’Urbanisme.
L’alcaldessa, Lorena González, va explicar que les al·legacions d’ERC han estat ja desestimades “fins en dos ocasions” perquè “no atenen criteris tècnics” i va ressaltar que el projecte respon a una necessitat “urgent”. El portaveu de Treballem per Balaguer, Guifré Ricart, va acusar ERC d’alarmisme i de pretendre bloquejar una infraestructura “llargament reivindicada”.
ERC havia acusat la Paeria de “posar en risc” el futur de la instal·lació per una “mala tramitació” i va criticar que s’hagin ignorat les seues propostes. Va alertar que la pista s’ubica sobre el traçat d’un futur viari i que cal canviar la planificació urbanística ja que podria forçar el seu desmantellament si es reclama l’obertura del pas. Va retreure al govern acollir-se a un precepte per a actuacions temporals, quan “una pista d’atletisme no ho és” i no és “assenyat” invertir 600.000 euros en una obra amb possible recorregut judicial.
Avança la tramitació de la nova seu dels Rurals a la Noguera
La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, acompanyada del director dels Serveis Territorials d’Interior i Seguretat Pública, Josep Ramon Ibarz, va visitar l’actual base del Cos d’Agents Rurals al polígon de Campllong de Balaguer. Aquestes instal·lacions deixaran de ser operatives quan entri en servei la nova seu que es construirà en un solar cedit per la Paeria, davant del Consell Comarcal de la Noguera. El projecte, actualment en fase de licitació després de rebre nou ofertes, preveu una inversió superior als 3 milions d’euros. Gil va destacar la necessitat d’un nou equipament que permeti als agents desenvolupar les seues funcions en millors condicions, en un context de més pressió sobre el medi natural i d’emergència climàtica. L’actual base, que ha quedat obsoleta, es va inaugurar el 2002 com la primera seu territorial del cos a Catalunya.