Quants anys de renda es necessiten per comprar un pis a les diferents capitals de Lleida?
L’esforç financer per tenir casa pròpia al Pirineu polvoritza el del pla
L’accés al sostre comença a resultar inassumible per a les classes mitjanes i baixes lleidatanes, especialment al Pirineu, on comprar-se una casa requereix la renda mitjana de dotze anys a Vielha i la de més d’una dècada a la Seu d’Urgell. Els lloguers mitjans superen el 40% i el 30% dels ingressos de la meitat dels veïns d’aquestes ciutats.
L’esforç financer per comprar un habitatge al Pirineu, especialment a Vielha i a la Seu, s’ha disparat fins a nivells entre difícilment sostenibles i directament inassumibles per a la majoria de les famílies, segons indica l’encreuament de les dades de renda mitjana per municipis de l’Agència Tributària (del 2023) i les estimacions del portal immobiliari Fotocasa sobre les transaccions que es van realitzant.
“L’esforç financer és un indicador que mesura el nivell d’accessibilitat dels habitants per a la compra d’un habitatge”, assenyala l’empresa de taxacions immobiliàries Tinsa. El Banc d’Espanya situa la mitjana estatal en 9,5 anys: les llars necessiten la renda neta de gairebé una dècada per poder tenir casa pròpia.
Tanmateix, el càlcul per contribuent amb els preus reals de mercat dispara l’indicador per sobre de la dècada a la Seu d’Urgell, on comprar la casa mitjana, que costa 262.849 euros, requereix la renda disponible mitjana (24.745 €) de 10,62 anys, i més enllà dels dotze anys a Vielha, on els ingressos nets se situen en 24.534 euros i el preu de la casa tipus, en 294.952.
L’esforç resulta desmesurat si se segueix la recomanació financera de limitar al 30 per cent de la renda l’aportació a la compra de l’habitatge, ja que pagar-se un pis mitjà requeriria més de tres dècades, concretament 31 anys i mig, a escala estatal. Les ràtios es disparen per sobre dels 35 anys a la capital de l’Alt Urgell i més enllà dels 40 a la d’Aran.
L’esforç mitjà a la demarcació és de 6,72 anys (24.126 euros de renda mitjana i 162.227 per operació), una taxa que se supera, folgadament en dos dels casos, en unes altres tres capitals de comarca: arriba a 7,75 a Sort i a 7,69 a Cervera i a 6,96 a Lleida. També se superaria a Solsona (6,83) i al Pont de Suert (6,65), encara que no hi ha disponibles dades locals de preus i el càlcul es fa sobre el provincial.
Els preus per municipi:
- Vielha: 2,02 anys i 24.534 € de renda.
- La Seu d’Urgell: 10,62 anys i 24.745 € de renda.
- Sort: 7,75 anys i 23.266 € de renda.
- Cervera: 7,69 anys i 24.068 € de renda.
- Lleida: 6,96 anys i 25.315 € de renda.
- Solsona: 6,83 anys i 23.748 € de renda.
- El Pont de Suert: 6,65 anys i 24.385 € de renda.
- Tremp: 5,44 anys i 23.832 € de renda.
- Balaguer: 5,2 anys i 22.880 € de renda.
- Les Borges Blanques: 5,18 anys i 23.419 € de renda.
- Tàrrega: 5,17 anys i 23.775 € de renda.
- Mollerussa: 4,72 anys i 24.220 € de renda