MOBILITAT
Rodalies recupera avui el tram de Cervera a Manresa al cap de 19 dies
Renfe manté els busos de suport a la línia per garantir la mobilitat. Un tren avariat a Tàrrega obliga a contractar un bus alternatiu entre Lleida i la Segarra
La línia RL4 de Rodalies tornarà a connectar avui Lleida amb Manresa per via fèrria, una vegada Adif ha completat les obres per garantir la seguretat del tram entre Cervera i la capital del Bages, tancat des del passat 26 de gener. Des d’aleshores han passat 19 dies en què els usuaris de l’RL4 han hagut d’acostumar-se a fer un transbord a Cervera per abandonar el tren i pujar a un autobús per acabar la ruta. Amb la reactivació del servei, tanmateix, Renfe mantindrà la presència d’aquests vehicles per garantir la mobilitat dels viatgers, segons va confirmar ahir la companyia.
Del que no es lliuraran els usuaris de moment és dels retards. A més, els usuaris de la línia RL4 van haver de viatjar novament en autobús entre Lleida i Cervera després que s’avariés un tren a Tàrrega. La propera setmana hi haurà 14 limitacions de velocitat a Lleida, incloent-hi un tram de 500 metres entre Tàrrega i Cervera per una trinxera, i dos entre Juneda i Vinaixa (línies R13 i R14), amb problemes a la via i en una altra trinxera. D’altra banda, el Govern central i la Generalitat van reiterar que hi haurà limitacions de velocitat fins al mes d’abril i que ja s’han invertit noranta milions d’euros en la revisió i reparació de la infraestructura ferroviària des de l’inici de la crisi, després de l’accident mortal a Gelida.
En un altre ordre, Foment del Treball, el RACC i la Cambra de Comerç de Barcelona van presentar una comissió per analitzar la mobilitat de Catalunya, que veuen “insostenible i inacceptable”, i van proposar millores.
Retard mitjà de 41,6 minuts en els Avant de Lleida
Viatjar en alta velocitat ha deixat de ser sinònim de puntualitat des de fa temps, segons els usuaris de Lleida que cada dia pugen a un Avant per desplaçar-se fins a Barcelona. La denúncia, a més, ara arriba acompanyada de dades, segons va explicar ahir el portaveu d’Usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruque, ja que la plataforma està anotant els retards que cada dia es donen en el servei des del 12 de gener. Des d’aleshores hi ha hagut 133 trens amb origen o destinació a Lleida que han patit algun tipus de demora, entre un mínim de 5 minuts i un màxim de 210. Segons les mateixes dades, a més, el retard mitjà d’un tren Avant del corredor Lleida-Barcelona assoleix ja els 41,6 minuts des de començament d’any.
La tendència, a més, que es mantindrà al llarg de tot aquest any després que Adif i les operadores acordessin que el trajecte entre Madrid i Barcelona en AVE durarà 25 minuts més, la qual cosa afectarà els que tinguin parada o surtin de Lleida. En aquest sentit, Bruque va reclamar una rebaixa dels preus i va tornar a denunciar que al corredor Lleida-Barcelona hi ha trams en els quals els combois presenten moltes vibracions que posen en risc la seguretat dels usuaris.