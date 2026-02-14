Tàrrega prioritza manteniment i habitatge en un pressupost rècord
El govern en minoria presenta a la ciutadania el projecte, de 24,3 milions. ERC i PSC depenen de l’oposició, de Junts i CUP, per tirar endavant els comptes
L’equip de govern de Tàrrega, format per ERC i PSC i en minoria, va presentar ahir el pressupost per al 2026 a la ciutadania, que ascendeix a 24.381.749 euros, una xifra rècord que suposa un increment del 6,7%. El consistori (tercera corporació local amb més pressupost a Lleida, després de la Diputació i la Paeria de la capital) preveu destinar més de 3,8 milions a inversions (un 3,2% més) i 3,3 a partides d’habitatge i urbanisme. En un acte a la sala de plens, l’alcaldessa, Alba Pijuan (ERC), va explicar que els comptes s’han elaborat amb tres eixos prioritaris: la neteja i el manteniment, la seguretat i l’habitatge. “És un pressupost de km 0, pensat per donar resposta als temes que més preocupen la ciutadania en el seu dia a dia”, va destacar.
Entre les inversions, destaquen 150.000 euros per rehabilitar la plaça del Pare Carles Perelló, on el parc infantil es troba en mal estat segons denuncien algunes famílies; 180.000 euros per a pavimentacions i 150.000 euros per esponjar el carrer Urgell. A més, es destinen 230.000 euros a la redacció de projectes per demanar ajuts al Pla de Barris o al programa 2% Cultural.
Quant a projectes ja aprovats, es preveuen 231.000 euros per a la via verda fins a Vilagrassa, 175.000 per a la reparació de teulades del Museu Trepat, 150.000 per al desenvolupament del polígon SUD-16 Boscarró Nord i 143.000 per a la plaça Europa.
En esports, inclou 100.000 euros per a la construcció d’una pista de pump track, projecte que va quedar en segona posició en els pressupostos participatius del 2021; 170.000 per a la rehabilitació de la piscina i 106.000 per reformar un mur del camp de futbol. Hi ha 190.000 euros més per adquirir habitatges, una de les prioritats del govern; 30.000 per instal·lar càmeres de videovigilància i 21.000 per millorar la il·luminació del campanar.
El ple debatrà els comptes el dia 19. Si el govern no aconsegueix el suport de l’oposició (Junts i CUP), l’alcaldessa se sotmetrà a una qüestió de confiança. En cas que l’oposició no aconsegueixi formar un govern alternatiu en el termini d’un mes, el pressupost quedarà aprovat automàticament.
Més de 520.000 euros de subvencions a entitats
Entre les principals àrees de despesa, destaquen 4,1 milions per a benestar comunitari, 3,4 milions per a educació, 3,3 milions per a habitatge i urbanisme, 2,6 milions per a activitats culturals, 1,8 milions per a l’àmbit esportiu i 1,7 milions per a seguretat i mobilitat.
La partida de subvencions a entitats, ciutadania, empreses i centres educatius ascendeix a 520.355 euros, un 7% més. Aquest apartat inclou ajuts per a la compra de material escolar, bons de foment del comerç local i suport a clubs esportius i entitats culturals i socials.
Quant al deute municipal, el consistori destinarà 719.645 euros a l’amortització de préstecs i interessos bancaris, amb l’objectiu de tancar l’exercici amb un nivell d’endeutament del 31,1%, lleugerament superior al del 2025 a causa de noves operacions de crèdit previstes.