El 112 rep 479 trucades pel vent a Catalunya des de la mitjanit d’aquest dissabte
El telèfon d’emergències 112 ha rebut 479 trucades des de la mitjanit d’aquest dissabte per l’episodi de vent a Catalunya i els Bombers de la Generalitat han atès 450 avisos des de les 19.00 hores d’aquest divendres, concentrant-se la majoria de les actuacions a les regions de Terres de l’Ebre (Tarragona) i Tarragona.
Un 78% dels expedients gestionats s’han obert per avisar de la caiguda de branques o arbres i danys al mobiliari urbà o en elements inestables d’edificis que han provocat afectacions en cotxes aparcats, senyals de circulació i teulades amb plaques solars, ha comunicat el 112 en una publicació a la xarxa 'X'.
La regió de Terres del Ebre és la que ha registrat més avisos amb 129, seguida de la regió Metropolitana Sud amb 124 i la regió de Tarragona amb 101 avisos, mentre que la resta d’actuacions s’han distribuït entre el nord de Barcelona (59), Lleida (20), la zona central (6) i Girona (11).
Davant de l’avís de perill molt alt emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, els Bombers han activat un reforç de personal M1 per a tota la jornada que inclou l’obertura de parcs de voluntaris i el reforç de les unitats especials GRAE i GRAF en les bases d’Olot (Girona), la Seu d’Urgell (Lleida), Móra d’Ebre (Tarragona) i Girona, informa l’organització en un comunicat aquest sabado.
Protecció Civil manté activada l’alerta del pla Ventcat i insta els ciutadans a consultar la previsió meteorològica abans de sortir i a trucar immediatament al telèfon 112 en cas d’emergència.
PROHIBICIONS DE CIRCULACIÓ
Quant al transport, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha prohibit la circulació de camions de més de 7,5 tones per l’AP-7 a tot Tarragona i la via roman tallada a l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) per un camió que ha abocat|bolcat, mentre que Renfe ha suspès el servei de llarga distància entre Castelló i Barcelona i ha aplicat limitacions de velocitat en les línies R16 i RT1.
Els forts vents també ha causat avaries elèctriques a Tortosa i Tivenys, mentre els Agents Rurals han activat el nivell 2 del Pla Alfa per risc d’incendi al sud de Catalunya.