Vilanova de l’Aguda demana ajuts per reparar els desperfectes dels incendis
Vilanova de l’Aguda és un dels quatre municipis de Lleida que han sol·licitat ajuts per un import superior a 310.000 euros per reparar els danys en infraestructures municipals i la xarxa viària provocats pels incendis forestals de l’estiu passat i que va afectar la Noguera, Urgell, Segarra. La petició s’emmarca en la conovocatoria de subvencions aprovada pel Consell de Ministres d’agost del 2025 per compensar els desperfectes. El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va visitar ahir Vilanova, on es va reunir amb l’alcaldessa, Carla Mascó, per conèixer les necessitats del municipi i analitzar les actuacions pendents vinculades als esmentats ajuts.
El subdelegat també va visitar Tiurana, on es va reunir amb el nou alcalde, Genís Villarte, que va assumir el càrrec fa unes setmanes en substitució del seu pare, Àngel Villarte, vinculat al govern municipal durant més de 25 anys, setze d’aquests com a alcalde.
Crespín va tancar la visita pels diferents municipis de la Noguera a Ponts on es va reunir amb Rosa Boix, cuinera i xef principal del tradicional Ranxo de Ponts, celebració gastronòmica amb més de 150 anys d’història que se celebrarà aquest dimarts dins dels actes del Carnaval.