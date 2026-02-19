Campanya per evitar infraccions de trànsit a prop de les escoles
La Policia Local de les Borges posarà en marxa una campanya de sensibilització per reduir els incompliments de la normativa de trànsit que s’han detectat de forma reiterada a les zones escolars, en especial a l’entrada i sortida dels alumnes. En els propers dies els agents recordaran la normativa als infractors i a partir de l’1 de març es començaran a posar sancions quan es detectin infraccions a prop dels col·legis, segons afirmen fonts municipals.