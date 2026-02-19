Lleure per a gossos i els seus amos
Nou parc de 925 m2 amb una zona d’‘agility’ en què els animals poden anar sense corretja. S’estrena el dia 27, abans de la Fira de Benestar Animal, que es va haver de suspendre l’any passat
Les Borges estrena el 27 d’aquest mes el seu primer espai de lleure per a gossos, una zona de 925 metres quadrats en la qual els gossos podran córrer, saltar, jugar i disfrutar d’una zona d’agility en què les mascotes disposaran d’un recorregut amb obstacles per entretenir-se. L’espai d’oci caní està ubicat a la zona alta de la localitat, al costat del cementiri vell, i té una capacitat màxima per a quatre animals, segons va explicar la regidora, Ivette Macià. La zona tindrà papereres amb bosses per retirar excrements i serà obligatori diluir les orines amb aigua. Al lloc s’ha construït una font de dos nivells perquè puguin beure gossos i persones sense contacte. Aquesta intervenció ha tingut un cost d’uns 10.000 euros.
Macià va indicar que aquest espai està regulat per l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics, que veta que vagin sense corretja pels carrers de la localitat. Els propietaris de gossos han de recollir les deposicions i aplicar dissolvent d’orines. “Per això el consistori va entendre que era una bona idea crear aquest espai per a l’expansió dels animals. Es troba en una àrea molt bonica on està previst crear una zona verda en un futur”, va remarcar la regidora.
La creació d’aquest espai formava part del programa electoral i de l’acord de governabilitat entre Borges per la República (BxR) i ERC, que governen en coalició a la capital de les Garrigues. “A més, era una reclamació tant dels veïns propietaris de gossos com dels que no tenen mascotes per tenir els carrers nets. De fet, aquesta setmana hem instal·lat més papereres amb bosses per retirar excrements”, va indicar Macià.
La inauguració del parc caní servirà de preludi de la segona edició de la Fira de Benestar Animal, que se celebrarà a les Borges el 28 d’aquest mes i l’1 de març. Donarà continuïtat a la primera edició que es va celebrar amb èxit el novembre del 2024, ja que la prevista per a l’any passat es va haver de suspendre arran de la detecció de dermatosi nodular contagiosa en bestiar boví com a mesura preventiva adoptada per la Generalitat, que va comportar la suspensió temporal de fires i concentració d’animals vius.
Dissabte, les activitats començaran a la Placeta del Terrall amb un canicròs infantil, al qual seguirà una exhibició de teràpies amb gossos a càrrec de l’Asociación Recuérdame Alzheimer. Al migdia s’alliberarà una au rapinyaire a càrrec del cos d’Agents Rurals en col·laboració amb el Centre de Fauna de Vallcalent. També hi haurà una xarrada sobre primers auxilis a animals de companyia. El diumenge 1 de març començarà amb un dinar solidari a què seguirà la segona Caminada Canina Solidària. A més, hi haurà conferències i parades de productes per a mascotes i de protectores d’animals.