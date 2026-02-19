Més de mig centenar de llibres per a la biblioteca
Més de cinquanta nous llibres han arribat per ampliar el fons de la biblioteca municipal Ferran Sàez Mateu de la Granja d’Escarp. Són històries per a totes les edats per aprendre i gaudir de la literatura, segons van explicar fonts municipals. Entre els exemplars nous es troben les principals novetats de les editorials tant en català com en castellà.Aquesta adquisició de llibres ha estat possible gràcies al suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la conselleria de Cultura de la Generalitat, que ha suposat una inversió de 1.000 euros destinats a “continuar fent créixer la cultura al nostre poble”, segons les mateixes fonts.
L’ajuntament de la Granja d’Escarp continua apostant per la lectura i per posar el coneixement a l’abast de tothom, per la qual cosa anima els veïns a fer-se socis de la biblioteca mitjançant el carnet que els permetrà emportar-se els llibres a casa mitjançant el servei de préstec.