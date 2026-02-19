Un nou mirador a Aitona per contemplar el ‘mar rosa’
Amb plafons explicatius i pàrquing de bicis, en el marc del Fruiturisme
L’ajuntament d’Aitona estrenarà un mirador per contemplar els fruiters florits. Ho farà en el marc del Fruiturisme, la XV edició del qual començarà el 6 de març. Els operaris estan acabant les obres, demorades per les últimes pluges, segons va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol. El projecte es va posar en marxa fa dos anys i contempla la construcció d’una estructura de fusta al turó de la Serra Llarga des d’on partiran diverses rutes per recórrer a peu o amb bicicleta.
El mirador disposarà d’un aparcament de bicis a la planta baixa, mentre que a la primera planta hi haurà el mirador amb plafons explicatius del paisatge florit. Per fomentar el cicloturisme, hi haurà punts de recàrrega per a bicis elèctriques a la plaça del poliesportiu. El municipi busca així potenciar el turisme sostenible.
Aquest equipament ha suposat una inversió de 108.000 euros, finançats a través dels fons Next Generation de la UE. S’inclouen en els més de 507.000 euros aportats per Europa per construir el Centre d’Interpretació del Fruiturisme, un espai experimental centrat en la producció de fruita ubicat a l’antiga Casa Sarroqueta. Segons Pujol, les obres de transformació de l’immoble estan a punt d’acabar. La primera fase del projecte, que es va iniciar la tardor del 2024, va incloure la demolició d’un edifici en mal estat, la neteja interior d’un segon immoble i la retirada de runa. Un cop acabada aquesta fase, es va remodelar la planta baixa i les tres plantes superiors de l’immoble.
El Centre d’Interpretació del Fruiturisme serà un espai experimental dedicat al turisme de la fruita amb instal·lacions cobertes per a activitats turístiques al municipi i també a l’aire lliure. Està finançat amb 507.000 euros provinents de fons europeus per a la promoció del turisme sostenible. Serà una gran plataforma per potenciar el sector primari, clau per a l’economia local. A les 3.500 hectàrees de mar rosa d’arbres de fruita de pinyol se sumaran aquest any 150 d’ametllers de flor blanca.