El repte de tenir-ho tot a 30 minuts
L’Estat planteja una estratègia contra el despoblament que atansi els serveis bàsics als veïns de pobles petits. Ofereix acompanyament perquè els puguin mancomunar
El Consell Comarcal del Segrià va celebrar ahir la segona edició de la Taula Transversal de Ruralitat, en la qual el secretari general per al Repte Demogràfic del ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Paco Boya, va presentar la nova estratègia del Govern central per combatre la pèrdua d’habitants al medi rural. Una nova manera d’actuar, segons Boya, que posa èmfasi “en l’equitat i la funcionalitat territorial”, i que s’articularà a partir d’un pla d’acció anomenat País de 30 minuts. El seu objectiu és garantir que tots els habitants de les zones rurals tinguin accés als serveis bàsics i essencials en un radi de distància que no suposi més de 30 minuts de desplaçament sense necessitat de recórrer al vehicle privat.
En aquest sentit, Boya va destacar que la col·laboració entre administracions serà clau, i va apostar perquè els ajuntaments “mancomunin serveis per donar resposta a les necessitats dels seus veïns” en matèries com la mobilitat i el transport públic. El secretari general per al Repte Demogràfic va apuntar la posada en marxa d’una nova línia d’ajuts públics que ajudi a crear “una xarxa de transport per a petites distàncies” que complementi l’actual, en la qual la majoria dels trajectes són més llargs i no responen a l’objectiu marcat pel ministeri.
Boya, no obstant, va remarcar que aquesta nova xarxa de transport de curt abast “s’ha de dissenyar a la mesura de cada territori i en funció de la seua orografia”, i va remarcar “que haurà de tenir en compte també l’opinió dels veïns per arribar a consensos” que permetin la col·laboració de diversos ajuntaments. Una vegada assolits aquests acords, l’Estat aportaria recursos econòmics, va afegir.
En la mateixa jornada, a la qual van assistir una desena d’alcaldes del Segrià, Boya va recordar que aquesta nova estratègia “també recull que hem d’ajudar els municipis petits”, especialment aquells que “no disposen del múscul tècnic i administratiu suficient per poder desenvolupar projectes”, i va assenyalar que ja està disponible la nova convocatòria de subvencions per finançar projectes innovadors de transformació territorial.