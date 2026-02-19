La segona mostra de ‘clics’ espera repetir èxit
L’ajuntament d’Almenar i l’associació PlayChic d’Almenar van presentar ahir la segona edició de l’exposició Almenar té Click, dedicada als aficionats i col·leccionistes dels populars clics de Playmobil, que es podrà visitar a partir de demà i fins diumenge a la sala 1 d’Octubre de la localitat. La mostra d’aquest any espera repetir l’èxit de la primera edició, per la qual van passar mil persones, i segons el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, és “una manera molt viva de donar a conèixer Almenar a la gent de fora”.
Per la seua part, els organitzadors van detallar que l’exposició comptarà amb disset diorames, i que hi haurà activitats i tallers per a totes les edats. També se celebrarà un sorteig amb els lots entregats pels comerciants d’Almenar, la recaptació del qual anirà a parar a l’associació contra el càncer de la localitat.