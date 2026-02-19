Una trentena de parades a la VII Fira de l’Oli i la Tòfona de Bellaguarda
Gairebé una trentena de parades participaran diumenge vinent en la VII Mostra Gastronòmica de l’Oli i la Tòfona de Bellaguarda. El programa començarà a les 8 del matí amb un dinar popular. Posteriorment, s’obrirà al públic l’Espai Mercat a la sala polivalent i a l’exterior.
A l’Espai Cuina, a l’obrador agroalimentari Garrigues Altes, s’oferiran tastos d’oli i un showcooking. Com ja és habitual, es farà un concurs de gossos tofonaires de la localitat, a càrrec de sis productors de trufa de Bellaguarda. Es portarà a terme a la partida Capdevila al migdia, segons va explicar el tècnic de desenvolupament rural i del sector agroalimentari del consistori, Andreu Mallada.
L’alcalde, Olegari Alberich, va afegir que els tofonaires que han posat reg a les seues finques han tingut èxit, al contrari dels que no l’han instal·lat. També ha recordat que, a part de Bellaguarda, altres municipis com la Granadella, Bovera o Vimbodí també són productors de trufa.
La cooperativa ha produït en aquesta campanya 250.000 litres d’oli durant la campanya. La garrafa de 5 litres costarà 40 euros.