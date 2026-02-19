SEGRE

Ultimàtum a la Generalitat per reparar la travessia de la C-233

Clots que hi ha a la travessia de la C-233 a l’Albagés. - A.L.A.

L’ajuntament de l’Albagés exigeix al Govern una reparació integral i definitiva del tram urbà de la C-233 amb materials que garanteixin la durabilitat i, en cas de no poder actuar-hi, se l’autoritzi a executar les obres amb compensació econòmica. Assenyala que si en 15 dies hàbils no hi ha resposta o actuació efectiva, el consistori afirma que podria restringir el trànsit per la travessia, executar millores de forma subsidiària i emprendre accions legals.

