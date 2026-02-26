TRIBUNALS
Dos empresaris d'una empresa lleidatana neguen haver estafat 6 milions a Endesa
La Fiscalia sol·licita sengles condemnes de 10 anys de presó per als acusats, que comercialitzaven energia. La companyia exerceix l’acusació particular
Dos empresaris del Pla d’Urgell que eren socis i administradors de sengles empreses de comercialització d’energia es van establir ahir al banc de l’Audiència acusats d’estafar i apropiar-se indegudament de 6,2 milions d’euros d’Endesa. La Fiscalia sol·licita per a ambdós sengles condemnes de deu anys de presó pels delictes continuats d’estafa i apropiació indeguda agreujats i que tornin aquest import a la companyia, que exerceix l’acusació particular.
Concretament, els acusen de declarar unes previsions de consum d’energia inferiors a les que realment tenien les seues clientes –plantes fotovoltaiques– i no abonar la diferència a la subministradora, amb el suposat objectiu d’enriquir-se de forma il·lícita i desviar els diners.
En la primera sessió del judici –continuarà avui– van declarar ambdós acusats. El primer va afirmar que només feia tasques comercials i confiava en el seu soci “perquè érem amics del poble. Firmava tot el que deia que havia de firmar”. L’altre acusat va exculpar el seu soci i va admetre que van generar deutes amb la companyia però va negar que ordissin un pla per estafar-la i apropiar-se dels diners.
Va explicar que a partir del 2015 van tenir dificultats econòmiques i que a l’entrar el 2016 en concurs de creditors van deixar de pagar. “Vam fer front als pagaments mentre vam poder. Vam respondre amb 2,2 milions del nostre patrimoni”, va defensar. Suposadament, segons les acusacions, el van desviar a empreses que tenien en altres països.
La fiscal li va preguntar si el seu objectiu era “mantenir ocults els diners amb un engany a Endesa transferint-lo a altres comptes a l’estranger”. L’administrador principal va respondre que “engany no n’hi va haver cap, vam actuar amb transparència, auditories i un procés concursal”, i que les transferències s’expliquen perquè les diferents societats tenien “una caixa comuna”. Les mercantils van ser inhabilitades.
Ambdós van ser detinguts per l’UCO de la Guàrdia Civil i inicialment també els van imputar els delictes d’alçament de béns i blanqueig de capitals però van acabar sent-ne exculpats. Segons els investigadors, van estafar 6,2 milions a Endesa i una filial d’aquesta.