TELECOMUNICACIONS
Agramunt, tres dies sense cobertura de Movistar per una avaria en un generador
Agramunt ha estat tres dies sense cobertura de Movistar per una avaria al generador elèctric que alimenta l’antena de la companyia. El servei es va recuperar ahir a la tarda, segons la companyia. L’ajuntament va denunciar la incidència, explicant que des de dissabte el municipi estava sense telefonia mòbil de l’operadora. Segons l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, l’antena es va traslladar fa un any i tres mesos a la zona de la deixalleria, a petició del consistori, arran de detectar risc de despreniment al dipòsit de l’antic convent on estava ubicada abans. La nova infraestructura “mai no ha funcionat correctament”, va assegurar. De fet, sovint el municipi es queda sense cobertura de Movistar. L’ajuntament va tramitar fa un any la llicència d’obres per connectar-la a la xarxa elèctrica, però els treballs continuen pendents: al gener es va fer una rasa i la companyia ha previst enllestir-los el dia 21 de març, tot i que el consistori reclama avançar-los. L’alcaldessa va obrir dissabte la incidència per TelcoCat i Movistar, que inicialment van dir que no els constava cap avaria. “Em queixo de la impotència d’aquesta situació”, va lamentar l’edil, que va explicar que TelcoCat no va reconèixer la situació fins ahir a les 7.34 hores.