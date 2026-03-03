Arranquen les obres de l’N-260 amb talls al trànsit
Després de nombroses queixes d’alcaldes i usuaris pels clots
Les obres per renovar l’asfalt del paviment de la carretera N-260 entre la Seu d’Urgell i Bellver de Cerdanya van començar a primera hora del matí d’ahir. Els treballs, que suposen una actuació d’urgència al llarg d’un tram de 30 quilòmetres, obliguen a donar pas alternatiu als vehicles que circulen per aquest punt de l’Eix Pirinenc. La intervenció va començar ahir al punt quilomètric 223, al municipi d’Alàs i Cerc. Al túnel d’Estamariu van obligar a donar pas alternatiu al trànsit.
Els treballs arriben després de mesos de reivindicacions per part dels conductors d’aquesta via, que havien denunciat l’aparició de centenars de clots que s’havien convertit en un risc per a la seguretat del trànsit. Si bé alguns dels clots havien estat coberts de manera provisional, la situació de deteriorament continuava fent necessària una actuació d’urgència. Els ajuntaments també havien denunciat la situació i havien insistit que malgrat les nevades, el mal estat és conseqüència de la falta de renovació del paviment al llarg de massa anys. La reparació que es porta a terme ara forma part d’una partida de 4 milions d’euros que també inclou intervencions d’urgència a l’A-2 i l’LL-11, on els conductors també havien denunciat el deteriorament de l’estat del paviment.